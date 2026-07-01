«Русский дизель» выходит на лед

Чугунолитейный цех бывшего завода «Русский дизель» на Большом Сампсониевском проспекте планируют приспособить под ледовую арену. Проектная документация на ремонт, реставрацию и современное использование объекта культурного наследия получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Речь идет о здании по адресу Большой Сампсониевский проспект, 30, корпус 2, лит. Б. Оно входит в ансамбль построек бывшего механического завода «Людвиг Нобель», после 1918 года — машиностроительного завода «Русский дизель».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чугунолитейный цех бывшего завода «Русский дизель» на Большом Сампсониевском проспекте

Фото: КГИОП Чугунолитейный цех бывшего завода «Русский дизель» на Большом Сампсониевском проспекте

Фото: КГИОП

Как следует из опубликованного акта ГИКЭ, проект предполагает сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Чугунолитейный цех», ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования под ледовую арену. Документацию разработало ООО «ПИИ "Парус"» в 2025 году. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Городъ». Сама экспертиза проходила в два этапа: с августа по сентябрь 2025 года и с апреля по май 2026 года. По итогам эксперты пришли к выводу, что проект соответствует требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Проектом предусмотрена крытая ледовая арена в трехэтажном здании. В ее составе должны появиться ледовое поле, зал специальной физподготовки, универсальный спортзал для волейбола, тренажерный зал с зоной общей физической подготовки, сайкл-студия или зал хореографии. Также проект включает входную группу, помещения для массового катания, раздевалки с душевыми, туалетами и помещениями для сушки спортивной одежды, административные, технические и медицинские помещения, кафе и паркинг.

Согласно материалам экспертизы, объект рассчитан на учебно-тренировочные занятия по хоккею и фигурному катанию, официальные физкультурные мероприятия и соревнования, в том числе детско-юношеские соревнования по хоккею, обучение детей от 5 до 10 лет катанию, основам хоккея и фигурного катания, а также массовое катание.

В отдельные разделы проектной документации вынесены холодоснабжение, конструкция и водоподготовка ледового поля, система озвучивания арены, хронометраж, судейство и отображение информации, а также организация парковки. В опубликованном акте ГИКЭ при этом не раскрываются точная вместимость арены, размер ледового поля, количество раздевалок, число машино-мест и режим работы объекта.

Паркинг предполагается встроить в здание крытой ледовой арены. В материалах экспертизы он описан как наземная отапливаемая автостоянка с отдельным въездом и выездом, в том числе для маломобильных посетителей. Проект также предусматривает систему организации парковки с индикацией свободных мест, ограничением въезда, оплатой и учетом оплаты. Хранение автомобилей с газобаллонным оборудованием там не предполагается.

Здание чугунолитейного цеха имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Предмет охраны включает исторические габариты, конфигурацию кровли и светового фонаря, наружные кирпичные стены, фасады в формах «кирпичного стиля», а также металлические конструкции, включая клепаную ферму с двумя опорами. Судя по фотофиксации в материалах экспертизы, речь идет не о полностью сохранившемся производственном корпусе, а о промышленном памятнике с сохранившимися историческими фасадами, внутренними фрагментами и конструкциями.

Проектом предусмотрено размещение крытой ледовой арены на участке, который, согласно выписке ЕГРН в материалах экспертизы, находится в собственности ООО «Юпитер». Ранее это юрлицо в СМИ связывали со строительной компанией «Эльба». В 2024 году в прессе уже появлялась информация о планах приспособить охраняемую часть бывшего цеха под ледовую арену. Тогда сообщалось, что восточная часть корпуса признана памятником, а западная секция, обращенная только на улицу Фокина, охранного статуса не получила. В публикациях о проекте также упоминалась необходимость спортивной инфраструктуры и парковки для посетителей.

Проект ледовой арены вписывается в более широкий редевелопмент бывшей промышленной территории у Большой Невки. По соседству, на месте корпуса лит. А, продвигается проект жилого дома. В мае 2025 года Градостроительный совет Петербурга одобрил с учетом поправок архитектурный облик многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Заказчиком проекта выступило ООО «СЗ "Проект"», проектировщиком — архитектурное бюро «А2» при участии Архитектурной мастерской Столярчука.

В профильных публикациях о проекте также указывалось, что он включает подземный паркинг, велопарковки, коммерческие помещения на первом этаже и амбулаторно-поликлиническое учреждение. Проектом предусмотрена арка, которая должна соединить жилой дом с корпусом чугунолитейного цеха и сформировать единую фасадную линию по улице Фокина.

В ноябре 2024 года Градостроительный совет отправлял архитектурно-градостроительный облик жилого дома на доработку. Весной 2025 года проект рассматривался повторно: архитекторы переработали фасады, торцы и верхний уровень здания. По итогам повторного рассмотрения большинство членов градсовета поддержали проект.

Исторически участок связан с одним из крупнейших промышленных предприятий Выборгской стороны. Завод Людвига Нобеля был основан в XIX веке и позднее стал одним из центров российского и советского дизелестроения. После революции предприятие получило название «Русский дизель». В постсоветский период завод прекратил работу, а его территория постепенно распродавалась и застраивалась новыми объектами.

Полина Пучкова