«Русский дизель» выходит на лед
Бывший цех завода Людвига Нобеля приспосабливают под арену
Чугунолитейный цех бывшего завода «Русский дизель» на Большом Сампсониевском проспекте планируют приспособить под ледовую арену. Проектная документация на ремонт, реставрацию и современное использование объекта культурного наследия получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Речь идет о здании по адресу Большой Сампсониевский проспект, 30, корпус 2, лит. Б. Оно входит в ансамбль построек бывшего механического завода «Людвиг Нобель», после 1918 года — машиностроительного завода «Русский дизель».
Чугунолитейный цех бывшего завода «Русский дизель» на Большом Сампсониевском проспекте
Фото: КГИОП
Как следует из опубликованного акта ГИКЭ, проект предполагает сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Чугунолитейный цех», ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования под ледовую арену. Документацию разработало ООО «ПИИ "Парус"» в 2025 году. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Городъ». Сама экспертиза проходила в два этапа: с августа по сентябрь 2025 года и с апреля по май 2026 года. По итогам эксперты пришли к выводу, что проект соответствует требованиям законодательства в области охраны объектов культурного наследия.
Проектом предусмотрена крытая ледовая арена в трехэтажном здании. В ее составе должны появиться ледовое поле, зал специальной физподготовки, универсальный спортзал для волейбола, тренажерный зал с зоной общей физической подготовки, сайкл-студия или зал хореографии. Также проект включает входную группу, помещения для массового катания, раздевалки с душевыми, туалетами и помещениями для сушки спортивной одежды, административные, технические и медицинские помещения, кафе и паркинг.
Согласно материалам экспертизы, объект рассчитан на учебно-тренировочные занятия по хоккею и фигурному катанию, официальные физкультурные мероприятия и соревнования, в том числе детско-юношеские соревнования по хоккею, обучение детей от 5 до 10 лет катанию, основам хоккея и фигурного катания, а также массовое катание.
В отдельные разделы проектной документации вынесены холодоснабжение, конструкция и водоподготовка ледового поля, система озвучивания арены, хронометраж, судейство и отображение информации, а также организация парковки. В опубликованном акте ГИКЭ при этом не раскрываются точная вместимость арены, размер ледового поля, количество раздевалок, число машино-мест и режим работы объекта.
Паркинг предполагается встроить в здание крытой ледовой арены. В материалах экспертизы он описан как наземная отапливаемая автостоянка с отдельным въездом и выездом, в том числе для маломобильных посетителей. Проект также предусматривает систему организации парковки с индикацией свободных мест, ограничением въезда, оплатой и учетом оплаты. Хранение автомобилей с газобаллонным оборудованием там не предполагается.
Здание чугунолитейного цеха имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Предмет охраны включает исторические габариты, конфигурацию кровли и светового фонаря, наружные кирпичные стены, фасады в формах «кирпичного стиля», а также металлические конструкции, включая клепаную ферму с двумя опорами. Судя по фотофиксации в материалах экспертизы, речь идет не о полностью сохранившемся производственном корпусе, а о промышленном памятнике с сохранившимися историческими фасадами, внутренними фрагментами и конструкциями.
Проектом предусмотрено размещение крытой ледовой арены на участке, который, согласно выписке ЕГРН в материалах экспертизы, находится в собственности ООО «Юпитер». Ранее это юрлицо в СМИ связывали со строительной компанией «Эльба». В 2024 году в прессе уже появлялась информация о планах приспособить охраняемую часть бывшего цеха под ледовую арену. Тогда сообщалось, что восточная часть корпуса признана памятником, а западная секция, обращенная только на улицу Фокина, охранного статуса не получила. В публикациях о проекте также упоминалась необходимость спортивной инфраструктуры и парковки для посетителей.
Проект ледовой арены вписывается в более широкий редевелопмент бывшей промышленной территории у Большой Невки. По соседству, на месте корпуса лит. А, продвигается проект жилого дома. В мае 2025 года Градостроительный совет Петербурга одобрил с учетом поправок архитектурный облик многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Заказчиком проекта выступило ООО «СЗ "Проект"», проектировщиком — архитектурное бюро «А2» при участии Архитектурной мастерской Столярчука.
В профильных публикациях о проекте также указывалось, что он включает подземный паркинг, велопарковки, коммерческие помещения на первом этаже и амбулаторно-поликлиническое учреждение. Проектом предусмотрена арка, которая должна соединить жилой дом с корпусом чугунолитейного цеха и сформировать единую фасадную линию по улице Фокина.
В ноябре 2024 года Градостроительный совет отправлял архитектурно-градостроительный облик жилого дома на доработку. Весной 2025 года проект рассматривался повторно: архитекторы переработали фасады, торцы и верхний уровень здания. По итогам повторного рассмотрения большинство членов градсовета поддержали проект.
Исторически участок связан с одним из крупнейших промышленных предприятий Выборгской стороны. Завод Людвига Нобеля был основан в XIX веке и позднее стал одним из центров российского и советского дизелестроения. После революции предприятие получило название «Русский дизель». В постсоветский период завод прекратил работу, а его территория постепенно распродавалась и застраивалась новыми объектами.