Главные новости за 30 июня. Сочи

За минувшие сутки российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря, а также отражают ежедневные атаки беспилотников у побережья Новороссийска, Сочи и Анапы. В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съёмку и распространение информации о работе ПВО и военных объектах, за нарушение которого грозит штраф до 300 тыс. руб.

Адлерский районный суд принял к производству уголовное дело о массовом отравлении суррогатным алкоголем на рынке «Казачий» в августе прошлого года, где под видом домашней чачи продавали некачественную продукцию, от которой погибли десять человек. По делу проходят семь фигурантов, включая бабушку и внучку Цвижба и Пачалия, а также Севиндика Садаева, Шабана Шабанова, Мохамеда Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарата Акопяна (последнему также вменяют незаконное производство алкоголя в крупном размере), предварительное слушание назначено на 3 июля.

Сочи занял первое место среди российских городов по среднему чеку в кафе — 4,4 тыс. руб., что на 16% больше, чем в мае-июне 2024 года. В целом по Краснодарскому краю этот показатель составил 2,8 тыс. руб. (+15%), а в Краснодаре — 2,7 тыс. руб. (+8%), тогда как в Приморском крае он остался на уровне 3,1 тыс. руб.

На курорте работают 46 из 58 АЗС, все они обеспечены бензином АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизелем, однако 30 июня семь станций «Газпромнефти» и «НТК» временно не отпускают топливо из-за сезонного роста туристов и ажиотажа, а четыре АЗС «Роснефти» и «Лукойла» закрыты на ремонт и ребрендинг. На всех заправках действуют лимиты отпуска: у «Роснефти» — до 30 литров бензина и 30 литров дизеля, у «Лукойла» — до 20 и 60 литров, у «Газпромнефти» и «Газпрома» — до 30 и 60 литров, продажа в тару ограничена.