В Дагестане проверяют информацию о причинении телесных повреждений ребенку в детсаду

В Хасавюртовском районе Дагестана организована проверка информации о причинении телесных повреждений ребенку в частном детском саду. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в социальных сетях была опубликована информация о том, что 25 мая годовалый ребенок получил укусы в области спины и локтевого сустава, пребывая в детском саду.

«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организации, в том числе при обеспечении безопасных условий пребывания в детском саду несовершеннолетних»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева