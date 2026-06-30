В Ростовской области объем выданных автокредитов вырос на 29%

В период с января по май текущего года в Ростовской области объем выдачи кредитов на покупку автомобиля составил 15,3 млрд руб. Это на 29% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, регион занимает 10 место в топ-15 регионов по динамике объема выдачи автокредитов. Первое место занимает Москва (57,2 млрд руб.), второе — Московская область (44,4 млрд руб.), третье — Санкт-Петербург (33,1 млрд руб.).

Наталья Шинкарева