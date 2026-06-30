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В Кавминводах обнаружили окаменелые следы динозавра

В регионе Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае археологи впервые обнаружили окаменелые следы динозавра из аптского яруса нижнего мелового периода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря издательства «Наука» Лейлу Джумалиеву.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что находка была сделана на территории Кисловодского национального парка.

«Значение открытия связано не только с его редкостью, но и с тем, что оно существенно расширяет представления о древних экосистемах европейской части современной России»,— говорится в сообщении. В России достоверные следы динозавтров ранее были известны только из более древних геологических горизонтов.

Наталья Шинкарева

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