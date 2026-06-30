Ростовский «Бештау» на четверть увеличил производство электронных плат

В Ростовской области с начала 2026 года производитель компьютерной техники ООО «Бештау» выпустил 150 тыс. электронных плат. Это на 30 тыс. больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Отмечается, что на ростовской площадке предприятие выпускает электронные платы и компоненты для собственной линейки продукции, а именно компьютероа, моноблоков, мониторов и серверов.

Компания «Бештау электроникс», базирующаяся в Ессентуках, запустила в Ростове-на-Дону первый этап производства электронных плат для компьютеров и других устройств в 2022 году. К концу 2025 года группа компаний «Бештау» инвестировала 5,5 млрд руб. в создание производства радиоэлектронной продукции.

Наталья Шинкарева