В Новочеркасске врача будут судить за смерть роженицы

В суд в Ростове-на-Дону направлено дело в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, 5 апреля 2026 года врач ввел неправильный препарат 27-летней роженице. «В результате противоправных действий обвиняемого у потерпевшей развились тяжелые осложнения, которые впоследствии привели к ее смерти»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева