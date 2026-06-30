Донские власти опровергли информацию о запрете продажи алкоголя 1 июля

Департамент потребительского рынка Ростовской области назвал недостоверной информацию о том, что продажа спиртных напитков в регионе якобы будет запрещена 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Как отмечается в сообщении, ограничения действуют только в день последнего звонка и день выдачи аттестатов, а именно 26 и 27 мая в текущем году, в день защиты детей (1 июня), а также в день знаний.

Ранее региональные СМИ сообщили в том, что ограничения будут действовать 27 июня. В этот день одиннадцатиклассники получили аттестаты зрелости. Основанием стала статья 9.2 областного закона Ростовской области.

Наталья Шинкарева