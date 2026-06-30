Треть ставропольцев не пользуется онлайн-банком из-за нехватки цифровых навыков

Около трети жителей Ставропольского края не используют дистанционные банковские сервисы из-за отсутствия необходимых цифровых навыков. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, основной причиной отказа от дистанционного доступа к банковским услугам 32,7% опрошенных назвали отсутствие навыков использования соответствующих технологий. Еще 25,4% респондентов сообщили, что не доверяют безопасности интернет-сервисов, а 23,7% указали на отсутствие либо низкое качество интернет-соединения.

При этом наиболее востребованным способом дистанционного обслуживания остаются мобильные банковские приложения. Ими пользуются 85,4% жителей края против 85,6% годом ранее. Платежи через интернет-банк с компьютера совершают 61,3% опрошенных, через браузер на смартфоне или планшете — 54,2%, а посредством SMS-команд — 51,1%.

В целом доступность финансовых услуг жители региона оценивают достаточно высоко. Более 73% участников опроса поставили различным каналам обслуживания оценки «4» или «5» по пятибалльной шкале, тогда как недоступными их считают менее 10% респондентов.

Валерий Климов