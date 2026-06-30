Кредитные карты на Ставрополье оказались популярнее банковских кредитов

Жители Ставропольского края чаще пользуются кредитными картами, чем классическими банковскими кредитами. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, кредитный лимит по банковской карте используют 56,5% жителей региона, тогда как обычным банковским кредитом, оформленным не в онлайн-формате, пользуются 54,6% респондентов. Онлайн-кредиты оказались менее востребованы — ими пользуются 42,9% участников исследования.

При этом если учитывать тех, кто использует финансовые продукты сейчас или обращался к ним в течение последних 12 месяцев, банковский кредит остается наиболее распространенным инструментом заимствования. Такой опыт имеют 81,7% опрошенных. Кредитным лимитом по банковской карте пользовались 76,1% жителей, онлайн-кредитами — 62,7%.

Основным фактором, сдерживающим оформление новых кредитов, участники исследования назвали высокие процентные ставки — этот вариант выбрали 28,2% респондентов. Еще 20,7% сообщили, что не оформляют новые кредиты из-за уже имеющихся долговых обязательств других членов семьи.

По мнению авторов мониторинга, кредитные карты остаются одним из самых востребованных инструментов заемного финансирования населения, опережая по текущему использованию классические банковские кредиты.

Валерий Климов