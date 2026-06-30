Кредитные карты на Ставрополье оказались популярнее банковских кредитов
Жители Ставропольского края чаще пользуются кредитными картами, чем классическими банковскими кредитами. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно результатам опроса, кредитный лимит по банковской карте используют 56,5% жителей региона, тогда как обычным банковским кредитом, оформленным не в онлайн-формате, пользуются 54,6% респондентов. Онлайн-кредиты оказались менее востребованы — ими пользуются 42,9% участников исследования.
При этом если учитывать тех, кто использует финансовые продукты сейчас или обращался к ним в течение последних 12 месяцев, банковский кредит остается наиболее распространенным инструментом заимствования. Такой опыт имеют 81,7% опрошенных. Кредитным лимитом по банковской карте пользовались 76,1% жителей, онлайн-кредитами — 62,7%.
Основным фактором, сдерживающим оформление новых кредитов, участники исследования назвали высокие процентные ставки — этот вариант выбрали 28,2% респондентов. Еще 20,7% сообщили, что не оформляют новые кредиты из-за уже имеющихся долговых обязательств других членов семьи.
По мнению авторов мониторинга, кредитные карты остаются одним из самых востребованных инструментов заемного финансирования населения, опережая по текущему использованию классические банковские кредиты.