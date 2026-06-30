Каждый третий житель Ставрополья не откладывает деньги из-за отсутствия свободных средств

Основной причиной отказа жителей Ставропольского края от использования финансовых продуктов для накопления остается нехватка свободных денег. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, 37,3% респондентов назвали отсутствие свободных денежных средств главной причиной, по которой не используют финансовые продукты для размещения сбережений. По сравнению с предыдущим годом показатель практически не изменился: в 2024 году такой ответ дали 36,9% участников исследования.

Второй по распространенности причиной стало отсутствие необходимости в использовании подобных инструментов — этот вариант выбрали 19,9% опрошенных. Еще 15,5% заявили, что не доверяют финансовым организациям, 13,1% считают финансовые продукты слишком сложными, а 10,1% указали на недостаток информации о них.

Из документа также следует, что банковские вклады остаются одним из наиболее распространенных инструментов сбережений, однако имеют их менее трети жителей края. На момент проведения опроса вклад был открыт у 28,9% респондентов против 30,8% годом ранее. Еще 32,3% сообщили, что пользовались вкладом в течение последних 12 месяцев.

По данным мониторинга, наиболее востребованным финансовым продуктом для размещения свободных средств оказался брокерский счет, которым пользовались 73,4% участников исследования. Вместе с тем именно недостаток свободных средств остается главным фактором, ограничивающим интерес жителей региона к накопительным финансовым инструментам.

Валерий Климов