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Больше половины жителей Ставрополья никогда не пользовались услугами брокеров

Более половины жителей Ставропольского края никогда не пользовались услугами брокеров. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, приведенные в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития региона, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 52,2% респондентов сообщили, что никогда не обращались к брокерам при получении финансовых услуг. Среди тех, кто имеет такой опыт, полностью удовлетворены возможностью выбора брокеров лишь 8,4% участников опроса, скорее удовлетворены — 16,5%. При этом 6,2% полностью не удовлетворены представленным на рынке выбором, еще 16,7% — скорее не удовлетворены.

Мониторинг также показал низкую востребованность ряда других инвестиционных услуг. Так, 46,9% жителей никогда не пользовались услугами доверительного управления ценными бумагами, 41,8% — негосударственных пенсионных фондов, 40,2% — инвестиционных фондов.

В то же время наиболее востребованными финансовыми услугами остаются банковские. Доля респондентов, не пользовавшихся услугами банков, оказалась минимальной, а уровень удовлетворенности возможностью выбора кредитных организаций — одним из самых высоких среди исследуемых сегментов финансового рынка.

Валерий Климов

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