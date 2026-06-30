На маршруты Петербурга вышли брендированные автобусы проекта «КомиЛето»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков объявил о запуске на центральных маршрутах города автобусов, оформленных в рамках межрегионального туристического проекта «КомиЛето». Проект призван укрепить связи между субъектами Северо-Запада и стимулировать внутренний турпоток.
Проект внесет вклад в диверсификацию туристических потоков за пределы традиционных внутригородских направлений
Фото: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков
Брендированный транспорт вышел на линии №7, №49 и №65. Как подчеркнул господин Поляков, городские власти уже неоднократно задействовали пассажирский транспорт в качестве информационного канала для продвижения значимых событий. Однако проект подобного межрегионального охвата реализуется впервые.