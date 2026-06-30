Пациентов роддома и больницы в Петербурге эвакуировали

В Санкт-Петербурге эвакуировали пациентов роддома №10 в Красносельском районе и Николаевской больницы в Петергофе. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на читателей.

Об эвакуации перинатального центра стало известно около 15 часов. Причины не сообщаются.

В Николаевскую больницу в настоящее время никого не впускают. Возле медучреждения также заметили столпотворение. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу «Ъ Северо-Запад» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Карина Дроздецкая