В Петербурге по решению суда выселили корги из квартиры

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о принудительном выселении собаки породы корги из жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности. Поводом для разбирательства стал спор бывших супругов, сообщили в региональном управлении ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводом для разбирательства стал спор бывших супругов

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Поводом для разбирательства стал спор бывших супругов

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Конфликт развернулся вокруг квартиры, оформленной на обе стороны, но фактически использовавшейся только мужчиной, который проживал там с домашним питомцем. Истица заявила о медицинских противопоказаниях — аллергии на шерсть животных — и потребовала устранить препятствия для пользования ее долей. Ответчик, в свою очередь, настаивал, что иск мотивирован не состоянием здоровья, а затянувшимся разделом имущества и личными разногласиями.

Кирилл Конторщиков