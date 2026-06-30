В Калининграде одобрили строительство 16-этажной гостиницы на набережной Карбышева
В Калининграде выдали разрешение на строительство гостиничного комплекса на набережной Генерала Карбышева. Информацию подтвердило министерство градостроительной политики региона, пишет «Новый Калининград».
Власти выдали разрешение на строительство новой гостиницы у реки в Калининграде
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Проект предусматривает возведение 16-этажного здания общей площадью 23,9 тыс. кв. м. Строительство запланировано на участке, предназначенном для гостиничного обслуживания. Его площадь составляет почти 5 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость оценивается в 19,7 млн рублей. Разрешение действует до 10 января 2029 года.
Документ на строительство получила компания ООО «КД-СИТИ» 10 июня. По данным открытых источников, организация зарегистрирована в Калининграде в 2022 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Руководителем и учредителем компании является Андрей Греков.
Проект гостиничного комплекса ранее получил одобрение градостроительного совета — это произошло в июне 2023 года. Тогда речь шла о 15-этажном объекте общей площадью более 22 тыс. кв. м.
Согласно представленной концепции, комплекс рассчитан на 231 гостиничный номер. На первом этаже планируется разместить входную группу и ресторан с видом на реку, на втором — конференц-зал, дополнительное пространство ресторана и кофейни, на третьем — спа-зону, фитнес-центр и открытый бассейн, часть которого будет выступать над проездом.
Также проект предусматривает подземный паркинг на 63 машино-места и дополнительные парковочные места на прилегающей территории.