В Калининграде одобрили строительство 16-этажной гостиницы на набережной Карбышева

В Калининграде выдали разрешение на строительство гостиничного комплекса на набережной Генерала Карбышева. Информацию подтвердило министерство градостроительной политики региона, пишет «Новый Калининград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти выдали разрешение на строительство новой гостиницы у реки в Калининграде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти выдали разрешение на строительство новой гостиницы у реки в Калининграде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект предусматривает возведение 16-этажного здания общей площадью 23,9 тыс. кв. м. Строительство запланировано на участке, предназначенном для гостиничного обслуживания. Его площадь составляет почти 5 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость оценивается в 19,7 млн рублей. Разрешение действует до 10 января 2029 года.

Документ на строительство получила компания ООО «КД-СИТИ» 10 июня. По данным открытых источников, организация зарегистрирована в Калининграде в 2022 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых объектов. Руководителем и учредителем компании является Андрей Греков.

Проект гостиничного комплекса ранее получил одобрение градостроительного совета — это произошло в июне 2023 года. Тогда речь шла о 15-этажном объекте общей площадью более 22 тыс. кв. м.

Согласно представленной концепции, комплекс рассчитан на 231 гостиничный номер. На первом этаже планируется разместить входную группу и ресторан с видом на реку, на втором — конференц-зал, дополнительное пространство ресторана и кофейни, на третьем — спа-зону, фитнес-центр и открытый бассейн, часть которого будет выступать над проездом.

Также проект предусматривает подземный паркинг на 63 машино-места и дополнительные парковочные места на прилегающей территории.

Матвей Николаев