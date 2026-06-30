Производство минеральной воды на Ставрополье сократилось впервые за три года

Производство минеральной воды в Ставропольском крае по итогам 2025 года сократилось впервые за последние три года. Как следует из ежегодного аналитического мониторинга состояния конкурентной среды, подготовленного министерством экономического развития региона (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»), предприятия выпустили 1,615 млрд полулитров минеральной воды, что составляет 95,6% от уровня 2024 года.

Годом ранее объем производства достиг 1,689 млрд полулитров, увеличившись на 22,2% по сравнению с 2023 годом. В 2023 году выпуск также демонстрировал значительный рост — на 27% к предыдущему году, составив 1,383 млрд полулитров. Таким образом, после двух лет уверенного роста отрасль впервые показала снижение объемов производства.

По данным мониторинга, в настоящее время в Ставропольском крае производится более 30 наименований минеральной воды. Розлив продукции осуществляют 30 предприятий. На территории Кавказских Минеральных Вод сосредоточено свыше 100 источников минеральной воды, включая широко известные бренды «Ессентуки-17», «Ессентуки-4», «Нарзан», «Славяновская» и «Смирновская».

В документе также отмечается, что все предприятия региона полностью перешли на обязательную систему маркировки «Честный знак». С 2025 года производители внедрили поэкземплярный учет выпускаемой продукции, что обеспечивает ее прослеживаемость на всех этапах оборота.

Валерий Климов