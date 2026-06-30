Петербург вышел в лидеры по доле рыночных ипотечных выдач

Санкт-Петербург занял первое место среди регионов России по доле ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях. Такие данные по итогам первого полугодия 2026 года приводит аналитический центр «Домклик» изданию «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики также обращают внимание на разницу в структуре преференциальных инструментов двух соседних субъектов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Аналитики также обращают внимание на разницу в структуре преференциальных инструментов двух соседних субъектов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Эксперты связывают рост популярности базовых программ с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ, что повышает доступность рыночного кредитования для заемщиков.

Доля таких выдач в общем объеме ипотеки на строящееся жилье в Петербурге составила 45,2%. Это заметно выше, чем в Ленинградской области (32,9%) и в среднем по стране (33,2%). В натуральном выражении разрыв еще ощутимее: 63,3% от общего количества ипотечных кредитов в городе оформлено вне льготных госпрограмм. Для сравнения: по России этот показатель зафиксирован на уровне 52,8%, в Ленинградской области — 53,1%.

Кирилл Конторщиков