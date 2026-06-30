Новые микрорайоны Кисловодска получат электроснабжение

«Россети Северный Кавказ» приступают к масштабному энергетическому проекту в Кисловодске: компания обеспечит электроснабжение 40 строящихся многоэтажек в курортном городе и соседнем поселке Нежинский с суммарной выдачей мощности 16 МВт, сообщили в компании.

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Для электрификации двух новых жилых территорий — в северной части Кисловодска и примыкающем поселке Нежинский — энергетики проложат свыше 30 км кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ. В рамках проекта предусмотрено строительство распределительного пункта 10 кВ и пяти трансформаторных подстанций совокупной мощностью 19 МВТ. Параллельно необходимые работы на магистральных сетях выполнит филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга.

Общая площадь формирующихся микрорайонов составит более 25 гектаров. Помимо жилых домов здесь запланированы детские дошкольные учреждения, торговые объекты, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. Примечательно географическое расположение застройки: новые кварталы разворачиваются вблизи горы Кольцо — природной достопримечательности на отроге Боргустанского хребта.

Подключение жилых комплексов к энергосистеме является одним из ключевых направлений деятельности в контексте реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в ответ на жалобы жителей Кисловодска на перебои со светом и теплоснабжением заявил о масштабных планах реконструкции сетей с учетом увеличения нагрузки на инфраструктуру растущего курорта.

Станислав Маслаков