В аэропорту Череповца введены ограничения на полеты

В аэропорту города перешли на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с соответствующими органами. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О сроках действия ограничений не сообщается

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ О сроках действия ограничений не сообщается

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло, часть рейсов уже задержаны или отменены. Пассажирам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайте воздушной гавани и у авиакомпаний.

О сроках действия ограничений не сообщается. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в Вологодской области объявлен режим беспилотной опасности.

Карина Дроздецкая