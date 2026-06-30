В аэропорту Череповца введены ограничения на полеты
В аэропорту города перешли на режим приема и выпуска рейсов по согласованию с соответствующими органами. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
О сроках действия ограничений не сообщается
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
По данным онлайн-табло, часть рейсов уже задержаны или отменены. Пассажирам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайте воздушной гавани и у авиакомпаний.
О сроках действия ограничений не сообщается. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в Вологодской области объявлен режим беспилотной опасности.