В Челябинске 55% горожан работают сверхурочно

Около 55% жителей Челябинска регулярно перерабатывают. Только 34% опрошенных горожан укладываются в установленную норму рабочего времени, сообщает SuperJob по результатам опроса.

Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года. По данным SuperJob, 25% опрошенных, работающих больше положенного, заявили о дополнительной нагрузке в 11–25% от нормы. В среднем переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

Результаты опроса также показали, что более взрослые респонденты реже сообщают о переработках. Так, среди челябинцев до 35 лет о сверхурочной работе рассказали 60%, а среди граждан старше 45 лет — 48%.

На желание челябинцев задерживаться на работе влияет размер заработной платы. Среди получающих до 100 тыс. руб. доля тех, кто перерабатывает, составила 48%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. — уже 60%.

Анна Бабенко