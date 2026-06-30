В Петербурге оказались дефицитными гибриды и электрокары липецкого бренда

Гибриды и электрокары липецкой компании Evolute оказались дефицитными в Санкт-Петербурге. Такую статистику приводит автомобильный эксперт Денис Гаврилов.

По словам господина Гаврилова, сейчас на официальном сайте марки для покупки в городе предлагается всего шесть Evolute i-Space. Электрокар Evolute i-Joy отсутствует в продаже.

«Evolute по итогам 5 месяцев этого года входит в топ-15 самых популярных брендов в Петербурге. В городе за этот период на учет встало 439 новых автомобилей марки — это в 7,3 раза больше, чем за январь-май прошлого года»,— отметил эксперт.

При этом 25% продаж Evolute приходится на электрокар i-Joy, 72% — на гибридный кроссовер i-Space.

Evolute — это первый современный российский бренд электромобилей, запущенный в 2022 году компанией «Моторинвест». Производство полного цикла развернуто на заводе в Липецкой области.

Карина Дроздецкая