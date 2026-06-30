В Калининградской области задержали 23 тонны креветок из Эквадора

В Калининградской области сотрудники Россельхознадзора приостановили ввоз крупной партии замороженных креветок из Эквадора. Общий объем задержанного груза составил 23 тонны, сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россельхознадзор приостановил поставку крупной партии эквадорских креветок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Россельхознадзор приостановил поставку крупной партии эквадорских креветок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основанием для ограничений стали выявленные несоответствия в ветеринарной документации. В ходе проверки специалисты установили, что указанная в сертификате дата производства не совпадает с маркировкой продукции.

Кроме того, на части груза обнаружили другую дату изготовления, которая не была отражена в сопроводительных документах.

Для дополнительной проверки образцы продукции направили на лабораторные исследования. До завершения экспертизы движение партии временно остановили.

До получения официального заключения специалистов креветки не поступят в торговые сети Калининградской области. Сроки завершения проверки в ведомстве не уточнили.

Матвей Николаев