В Пластовском округе завели дело после гибели двух человек в аварии

Отдел МВД России «Пластовский» возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Назначены необходимые экспертизы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, поздним вечером 28 июня 19-летний водитель Hyundai Accent двигался по дороге Южноуральск — Магнитогорск. Он выехал на встречную полосу, и в этот момент автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-2114 под управлением 23-летней девушки. От сильного удара иномарка загорелась. Водитель отечественного автомобиля погибла на месте. Юноша, сидевший за рулем Hyundai, получил ушибы и ссадины. Его 18-летний пассажир скончался в карете скорой помощи.

Виталина Ярховска