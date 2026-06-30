Полпред президента Игорь Комаров проведет Совет округа в Пензе 3 июля
Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров совершит рабочую поездку в Пензенскую область. Визит состоится в период с 1 по 3 июля 2026 года, но сначала господин Комаров посетит Саратовскую область, сообщает прес-служба.
Игорь Комаров
Фото: Аппарат полпреда президента в ПФО
В ходе поездки глава региона и полпред обсудят социально-экономическое развитие субъекта. Игорь Комаров также проведет рабочее совещание по общественно-политическим вопросам и посетит несколько социальных объектов.
Ключевым событием станет Совет округа, который пройдет 3 июля в Пензе. Участники встречи сосредоточатся на вопросах социализации и поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
Предметом обсуждения станут реабилитация, трудоустройство, а также психологическая и социальная помощь ветеранам. Отдельное внимание уделят распространению региональных практик и взаимодействию с Государственным фондом «Защитники Отечества» и общественными организациями.