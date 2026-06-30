Производство стройматериалов на Ставрополье выросло, несмотря на спад выпуска бетона

Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции в Ставропольском крае, в которую входят бетон, железобетонные конструкции, сухие строительные смеси и другие стройматериалы, за 11 месяцев 2025 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выпуск товарного бетона за десять месяцев сократился на 14,4%. Об этом говорится в ежегодном аналитическом мониторинге состояния конкурентной среды, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»).

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Согласно документу, объем отгруженной продукции предприятий отрасли достиг 33,1 млрд руб. Вместе с тем производство товарного бетона составило 1,04 млн куб. м против 1,21 млн куб. м годом ранее. Таким образом, выпуск снизился до 85,6% от уровня января—октября 2024 года.

Как отмечается в мониторинге, производство строительных материалов в регионе в основном сосредоточено на предприятиях малого бизнеса. Крупнейшими производителями продукции из бетона и товарного бетона названы ОАО «Комбинат промышленных предприятий "Кировский"», ОАО «ДСК ГРАС-Светлоград», ЗАО «Стройдеталь-2» и ОАО «Стройресурс СК».

По данным проведенного в 2025 году опроса, 80% потребителей удовлетворены качеством продукции на рынке производства бетона, 70,6% — уровнем цен, а 81,9% — возможностью выбора поставщиков. При этом 46,7% респондентов считают, что за последние три года цены на рынке выросли.

Валерий Климов