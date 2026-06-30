Полпред президента в ПФО приедет в Саратов для борьбы с теневой экономикой

В Саратовской области зафиксирован рост теневой экономикой. К такому выводу пришли участники заседания Экспертной группы при Межведомственной рабочей группе по противодействию незаконным финансовым операциям в Приволжском федеральном округе. Встреча прошла 30 июня 2026 года в Саратове под руководством помощника полпреда Президента РФ в ПФО Алексея Галкина, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпреда президента в ПФО Фото: Пресс-служба полпреда президента в ПФО

Поводом для срочного сбора послужил рост числа нелегальных финансовых операций. Эксперты зафиксировали появление новых схем, увеличение количества вовлеченных граждан, включая несовершеннолетних, и рост объемов задействованных средств. Особое беспокойство вызывает концентрация сомнительных операций именно на территории Саратовской области, которая требует дополнительного внимания со стороны контролирующих органов.

На заседании присутствовали представители Росфинмониторинга, Генеральной прокуратуры, Банка России, Федеральной налоговой службы, а также региональных управлений МВД и ФСБ. Алексей Галкин напомнил, что рабочая группа работает на плановой основе с 2014 года. За это время в округе разработали и утвердили Перечень критериев для оценки результатов борьбы с незаконными финансовыми операциями в каждом регионе, пишет пресс-служба.

В основу этих критериев легли объемы обналичивания, включая средства бюджетного происхождения, динамика подозрительных операций, доля фирм-однодневок и объемы их транзакций, вывод капитала за рубеж, а также уровень межведомственного взаимодействия. Анализ показателей выявил факторы, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в Саратовской области. Начальник управления Генеральной прокуратуры России по ПФО Денис Воронин подчеркнул, что решения подобных групп создают основу для координации действий всех правоохранительных органов.

По итогам встречи участники выработали комплекс конкретных мер для уполномоченных органов региона. Они также определили проблемные направления, которые потребуют особого контроля в будущем. В ходе совещания прозвучали доклады от Росфинмониторинга, Банка России и прокуратуры Саратовской области. Выступающие говорили о необходимости усилить контроль за финансовыми потоками и наладить более тесное сотрудничество между структурами. Пресс-служба полпреда Игоря Комарова сообщила, что его визит в регион запланирован на 1 июля.

Никита Маркелов