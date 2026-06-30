Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает клиентов о влиянии долгов на кредитную историю

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает: по закону каждая ресурсоснабжающая организация имеет право передать информацию о задолженности клиентов в бюро кредитных историй. Среди возможных последствий для неплательщика – отказ банков в кредите или выгодных условиях займа, повышение стоимости страхового полиса и даже сложности с трудоустройством.

В Пермском крае кредитная история может испортиться у более чем 500 тысяч жителей, которые обязаны погасить задолженность за тепло и горячую воду по решению суда. При этом важна не величина накопленной суммы, а то, что долг не был погашен вовремя. Сведения в бюро кредитных историй хранятся до 10 лет и всё это время влияют на финансовую репутацию их владельца.

«Энергетики призывают жителей региона не копить долги: своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг важна не только для кредитной истории, но и для надёжного теплоснабжения и качественной подготовки тепловых сетей, ТЭЦ и котельных к следующей зиме. В летний период в квитанциях нет текущих начислений за отопление, поэтому самое время погасить долги, накопленные ранее», — отмечает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

В затруднительной ситуации жители могут обратиться в «ЭнергосбыТ Плюс». Специалисты помогут найти индивидуальное решение, чтобы избежать крайних мер и неприятных последствий.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 13 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

ПАО «Т плюс»