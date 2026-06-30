Экс-директора кисловодского техникума осудили за фиктивное трудоустройство знакомого и растрату

Кисловодский городской суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 285 УК РФ) бывшего директора «Кисловодского государственного многопрофильного техникума». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

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Суд установил, что фигурант заключил заключил с подконтрольной ему коммерческой организацией 11 госконтрактов на поставку товаров. Однако часть товаров имела завышенную стоимость, а другая часть не была поставлена.

«Кроме того, осужденный фиктивно трудоустроил в техникум своего знакомого, который трудовую деятельность в учреждении фактически не осуществлял, а полученные в качестве заработной платы денежные средства передавал осужденному»,— уточняется в сообщении. Сумма ущкерба превысила 5,3 млн руб.

Суд приговорил бывшего директора к пяти годам колонии общего режима и лишил права занимать должности государственной службы в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2,5 года.

Наталья Шинкарева