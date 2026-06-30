В Сочи передали в суд дело о смертельном отравлении чачей

В суд курорта передали уголовное дело о массовом отравлении суррогатным алкоголем на рынке «Казачий» в Адлере. Адлерский районный суд принял к производству материалы в отношении реализаторов и производителей алкогольной продукции, продававшейся под видом домашней чачи, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в августе прошлого года в Адлере. После употребления суррогатного алкоголя погибли десять человек. По версии следствия, на рынке «Казачий» продавали алкогольную продукцию ненадлежащего качества под видом домашней чачи.

После происшествия правоохранительные органы задержали 71-летнюю Этери Цвижба и 30-летнюю Олесю Пачалия. Бабушка и внучка торговали алкогольной продукцией на рынке в Адлере. Следствие предъявило женщинам обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей.

По уголовному делу также проходят еще пять человек. К ответственности привлекаются Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян.

Всех фигурантов обвиняют в оказании услуг ненадлежащего качества. При этом Арарату Акопяну дополнительно предъявили обвинение в незаконном производстве алкогольной продукции в крупном размере.

По данным суда, предварительное слушание по уголовному делу состоится 3 июля в Адлерском районном суде Сочи.

Следствие считает, что реализованная на рынке алкогольная продукция не соответствовала требованиям безопасности и представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей. После массового отравления правоохранительные органы изъяли алкоголь и начали проверку каналов его производства и поставок.