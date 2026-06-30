Сочи стал самым популярным направлением для отдыха с детьми в июле

Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле 2026 года. Исследование провел российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики сервиса отметили, что июль традиционно остается одним из основных месяцев для семейных путешествий. В этот период туристы выбирают поездки с возможностью пляжного отдыха, прогулок и экскурсионных программ во время школьных каникул.

По данным исследования, несмотря на рост средней стоимости проживания в гостиницах на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжительность семейных поездок увеличилась на 7%. В компании отметили, что родители стремятся проводить летний отдых вместе с детьми, несмотря на подорожание размещения.

Сервис «Твил.ру» проанализировал данные о бронированиях и составил рейтинг наиболее востребованных направлений для семейного отдыха в июле 2026 года. Лидирующие позиции в списке заняли курорты Краснодарского края.

Первое место по количеству июльских бронирований занял Сочи, на который пришлось 15% всех заказов. Вторую строчку рейтинга заняла Анапа с показателем 6%, третье место получил Геленджик — 5% бронирований.

В первую десятку популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Феодосия, Ялта, Евпатория, Алушта, Судак и Ейск.

Согласно исследованию, в среднем туристы планируют провести в Сочи восемь ночей. Средняя стоимость проживания составляет 6 тыс. руб. за ночь. В Анапе семьи бронируют отдых в среднем на девять ночей при стоимости размещения около 6 тыс. руб. за сутки.

В Геленджике средняя продолжительность отдыха также составляет восемь ночей, а стоимость проживания достигает 7,6 тыс. руб. за ночь. В Ейске туристы планируют проводить в среднем девять ночей, оплачивая около 5,2 тыс. руб. за сутки проживания.

В сервисе отметили, что курорты Краснодарского края продолжают сохранять лидирующие позиции среди направлений для семейного отдыха в летний сезон.

Мария Удовик