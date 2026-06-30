Туристку из Кемерово эвакуировали из горно-лесной местности Сочи

В Сочи спасатели вывели заблудившуюся туристку из каньона реки Куапсе. Жительница Кемерово ушла далеко от туристического маршрута на территории рекреационного объекта «Мамедово ущелье». Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

По информации спасателей, 39-летняя туристка решила самостоятельно прогуляться по территории ущелья и спустилась в каньон реки Куапсе. В течение длительного времени женщина не возвращалась с маршрута, а родственники не могли с ней связаться. После этого они обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Поисковые работы проводили сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО. Туристку обнаружили в полноводном каньоне реки, куда она ушла далеко от оборудованной туристической тропы. Как уточнили спасатели, женщина ориентировалась на течение воды и полагала, что чем больше воды в реке, тем ближе она находится к морю.

Для того чтобы добраться до туристки, спасателям пришлось преодолевать сложные участки каньона. На отдельных отрезках сотрудники МЧС шли по пояс в воде и проходили через буреломы высотой около метра. Аналогичный путь проделала и сама туристка, пытаясь самостоятельно выбраться из лесного массива.

После обнаружения женщину вывели из горно-лесной местности и передали родственникам. Медицинская помощь туристке не потребовалась.

Ранее аналогичная спасательная операция проводилась в районе села Сукко под Анапой. Там помощь понадобилась 20-летнему молодому человеку, который оказался на крутом горном склоне и не смог самостоятельно спуститься.

Сотрудники спасательных служб организовали поисковые мероприятия и с использованием альпинистского оборудования эвакуировали пострадавшего в безопасное место. После этого молодого человека доставили к автомобилю скорой медицинской помощи и передали медикам.

Мария Удовик