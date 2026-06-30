Семь украинских безэкипажных катеров уничтожили в Черном море

Российские военные за минувшие сутки уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Об этом 30 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что катера ликвидировали силами Черноморского флота. В официальной сводке Минобороны говорится, что в течение суток российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров противника в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны нейтрализовали 419 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями 19 российских регионов, включая Краснодарский край.

На фоне сохраняющейся угрозы атак безэкипажных катеров и беспилотников в Черном море продолжаются регулярные военные учения у побережья Краснодарского края. Практические мероприятия проходят практически ежедневно в акватории у берегов Новороссийска. Во время тренировок отрабатываются действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа.

В рамках учений военнослужащие проводят практические стрельбы, в том числе из артиллерийских установок с молов военной гавани. Аналогичные мероприятия регулярно организуют также у побережья Сочи и Анапы.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками украинских беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения также распространяются на сведения о местонахождении военных объектов, потенциально опасной и критически важной инфраструктуры.

За нарушение установленных ограничений предусмотрены штрафы. Максимальный размер административного взыскания достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик