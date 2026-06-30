В Невинномысском мединституте откроют программу по медицинским ИТ

С сентября 2026 года в Невинномысском медицинском институте начнет работу программа повышения квалификации по информационным технологиям для студентов медицинских специальностей. Проект реализуется совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Невинномысского мединститута Фото: пресс-служба Невинномысского мединститута

В течение девяти месяцев слушатели будут изучать применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, работу с медицинскими данными и использование цифровых инструментов при диагностике и лечении заболеваний. Обучение организуют в дистанционном формате.

Как пояснили в институте, открытие цифровой кафедры связано с тем, что цифровые технологии все шире применяются в системе здравоохранения. Предполагается, что программа позволит студентам получить представление о принципах работы медицинских информационных систем и особенностях их использования в клинической практике, а также познакомиться с подходами к их разработке.

По окончании обучения выпускникам наряду с дипломом о медицинском образовании будет выдаваться диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Интеллектуальные информационные технологии в медицине». Программа реализуется в рамках проекта «Приоритет-2030».

В институте отметили, что обучение будет носить прикладной характер. В частности, слушатели будут разбирать существующие цифровые решения для здравоохранения, учиться оценивать возможности их применения и участвовать в постановке задач при разработке новых медицинских информационных систем

Валерий Климов