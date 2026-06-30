На Кубани открылся Дом археолога

Цель проекта — познакомить старшеклассников с профессией археолога как одним из вариантов построения успешной карьеры и реализации талантов и навыков.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

На торжественном открытии Дома археолога выступил заместитель начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Евгений Муравенко. В формате живого диалога он предложил участникам поделиться своими представлениями об археологии. Услышав стереотипы о поиске сокровищ и приключениях, он рассказал, как на самом деле зарождалась и развивалась эта наука, чем занимаются археологи в реальности и почему так важно различать мифы и научное знание.

Сегодня в Краснодарском крае под охраной государства находится более 15 тысяч археологических памятников.

О том, как устроена работа археолога — от раскопок до передачи артефактов в музей,— рассказал научный сотрудник, действующий археолог Института археологии РАН Сергей Колбасин. Он подробно остановился на находках эпохи бронзового века и Майкопской культуре. Ребят также познакомили с профессиями современной археологии: археолог-исследователь, чертежник, фотограф, лаборант и археолог-экспериментатор. Отдельный блок был посвящен правовым аспектам: участникам разъяснили нормы законодательства об охране памятников археологии и рассказали о последствиях незаконных раскопок.

«Тамань — удивительное место, где переплетаются древние культуры, обычаи и традиции — а увидеть и оценить следы этих причудливых узоров самыми первыми могут именно археологи»,— отметила генеральный директор компании «Ирида» Нина Семрягина.

Участие в профориентационном проекте «Дом археолога» стало продолжением многолетней просветительской работы ОТЭКО в области сохранения культурного наследия Краснодарского края.