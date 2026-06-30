Суд взыскал с директора пятигорской компании 18,8 млн рублей налогов

Майнский районный суд Ульяновской области удовлетворил исковое требование прокуратуры Пятигорска взыскать с жителя региона 18,8 млн руб. налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, 40-летний руководитель организации в 2023 году внес в налоговые декларации компании недостоверные сведения. Благодаря этому он смог уклониться от уплаты налогов в сумме 18,8 млн руб.

«В связи с этим прокуратура направила в Майнский районный суд Ульяновской области исковое заявление о взыскании с генерального директора юридического лица в доход государства всей суммы причиненного ущерба»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева