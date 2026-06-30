В МФЦ Петербурга запустили идентификацию через «Цифровой ID»

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга объявил о старте пилотного проекта по внедрению сервиса «Цифровой ID» в пяти многофункциональных центрах города. Теперь подтвердить личность для получения госуслуг можно с помощью QR-кода в национальном мессенджере «Maкс», пишет «Петербургский Дневник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сканирование кода обеспечивает автоматическую загрузку сведений в информационную систему МФЦ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сканирование кода обеспечивает автоматическую загрузку сведений в информационную систему МФЦ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Технологическое решение расширяет перечень доступных способов верификации заявителей. Помимо традиционного предъявления паспорта и биометрической идентификации, граждане получили возможность использовать цифровой аналог документа. Процедура выглядит следующим образом: пользователь открывает соответствующий раздел в приложении «Maкс», генерирует одноразовый QR-код и демонстрирует его оператору окна приема.

Кирилл Конторщиков