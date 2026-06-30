«Чем крупнее бизнес, тем больший интерес у него к комплексному страхованию»

Вступили в силу обновленные правила страхования. Теперь, в случае гибели урожая, хозяйства могут обратиться за 50% страховой выплаты сразу после уборки пострадавшей культуры, не дожидаясь сроков официального оформления итогов сезона. Рост спроса сельхозпредприятий на страховые продукты стимулируют и госсубсидии. В то же время участившиеся опасные природные явления в Прикамье делают этот бизнес все более рискованным. О том, как развивается рынок агрострахования в регионе, рассказала директор филиала «РСХБ-Страхование» в Перми Людмила Федорова.

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— Насколько на сегодняшний день востребовано агрострахование, в том числе с господдержкой, в Пермском крае?

— Сельское хозяйство в Прикамье серьезно зависит от погодных факторов. Естественно, в таких условиях страхование — это один из финансовых инструментов защиты интересов аграриев. Объем агрострахования растет год от года. Сельхозпроизводители стали подходить к необходимости защиты своего производства более осознанно. Так, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в Прикамье под урожай 2025 года с господдержкой было застраховано 127 тыс. га посевов.

Меры, которые предпринимает государство, играют значительную роль. Так, при страховании урожая государство компенсирует существенную часть затрат на страховую премию. Для нашего региона уровень субсидирования по программе страхования «Мультириск» и по программе на случай чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера составляет 50% для всех сельхозтоваропроизводителей.

— В конце 2025 года был принят ряд изменений в правилах страхования урожая с господдержкой. Что конкретно изменилось для аграриев?

— С осени 2025 года вступили в силу обновленные правила страхования урожая по программе «Мультириск». Хозяйства, утратившие урожай в результате страхового случая, теперь могут обратиться за 50% страховой выплаты сразу после уборки пострадавшей культуры. То есть им не нужно дожидаться сроков официального оформления итогов сезона и сдачи годовой отчетности в конце года в Росстат. Вторая половина средств будет выплачиваться уже после оформления отчетности.

В текущем году сельхозпроизводителям в рамках мультирисковой программы страхования урожая доступно применение франшизы в размере 30%. Ранее была распространена практика выбора франшизы в 50%, к ней аграрии прибегали для экономии на стоимости полиса. В итоге они часто оказывались недовольными из-за размеров выплат, которые не покрывали реальные убытки. Переход на 30%-ную франшизу направлен на повышение уровня защищенности хозяйств в условиях растущих опасных природных явлений.

Нововведения также коснулись порядка подтверждения страховых событий, связанных с локальными стихийными бедствиями. Наступление ряда явлений, например крупного града, наводнения, половодья, подтопления, оползня, схода снежных лавин, селя, может подтверждаться без обращения к информации Росгидромета, при наличии подтверждения в виде фото- и видеоматериалов. Съемка должна происходить по методике, указанной в правилах страхования. Это позволит значительно упростить для аграриев сроки получения страховой выплаты. Еще одно новшество — уменьшение с 30 до 15 рабочих дней срока рассмотрения страховщиком документов для урегулирования убытка и принятия решения о производстве предварительной выплаты. Также внесены изменения в части методики расчета урожайности и средней цены сельскохозяйственной культуры.

— Какие программы агрострахования наиболее востребованы сельхозтоваропроизводителями региона?

— Самые востребованные направления связаны со страхованием урожая на случай чрезвычайной ситуации природного характера и страхованием животных с государственной поддержкой. Защита урожая при ЧС — это доступное страховое решение для любого уровня сельхоз бизнеса независимо от объемов производства. Такая программа востребована из-за того, что количество опасных природных явлений в крае в последнее время растет. Кроме того, стоит она относительно недорого, а скорость урегулирования убытков высокая.

Страховое событие в данном случае — это введение в регионе режима ЧС как минимум регионального значения, приведшее к гибели урожая или утрате сельскохозяйственной культуры. Выплаты начисляются на каждый гектар, на котором официальная комиссия по ликвидации ЧС установит, а страховщик подтвердит утрату посевов или посадок. Такой полис покрывает фактически только прямые расходы производителя, поэтому его стоимость меньше, а механизм получения выплаты проще.

— Есть разница между предпочтениями крупных предприятий и небольших хозяйств?

— Если говорить о крупных сельхозпредприятиях, то они проявляют интерес к мультирисковому страхованию урожая. Программа позволяет компенсировать убытки, полученные в результате воздействия опасных природных явлений по выбору страхователя. А вообще, чем крупнее бизнес, тем больший интерес у него к комплексному страхованию. Оно, как правило, включает страхование имущества, ответственности, перевозки грузов, транспорта и Bi (от перерыва в производственной деятельности) и носит постоянный, а не периодический характер.

На сегодняшний день все крупные агрохолдинги края страхуют поголовье сельскохозяйственных животных, поскольку их гибель может пошатнуть финансовую устойчивость предприятия. Для животноводов приоритетной является защита от инфекционных заболеваний и эпизоотий. Большинство выбирают страхование с господдержкой, что связано со снижением затрат на страхование — до 50% страховой премии субсидируется государством. В 2026 году застраховать животных с господдержкой можно по различным группам рисков. Это не только заразные болезни и массовые отравления, но и природные и стихийные бедствия, а также нарушения электро-, тепло- и водоснабжения, которые произошли в их результате. С сентября 2025 года перечень был дополнен рисками паводка, половодья, изъятия животных по решению исполнительных органов власти субъектов РФ. Риск «изъятие животных» теперь присутствует в типовом договоре с господдержкой и не требует дополнительного дострахования, как это было раньше.

Беседовал Дмитрий Астахов