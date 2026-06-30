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Собрание Кирилло-Белозерского музея впервые экспонируется на Дальнем Востоке

Дальневосточный художественный музей в Хабаровске 3 июля откроет выставку «Сокровища северной обители». Проект организован совместно с Кирилло-Белозерским музеем-заповедником и станет первой в истории презентацией его фондов в регионе, сообщили в региональном правительстве.

Подбор экспонатов призван отразить художественное наследие одного из крупнейших монастырских центров Русского Севера

Подбор экспонатов призван отразить художественное наследие одного из крупнейших монастырских центров Русского Севера

Фото: Правительство Вологодской области

Подбор экспонатов призван отразить художественное наследие одного из крупнейших монастырских центров Русского Севера

Фото: Правительство Вологодской области

В экспозицию вошли предметы церковного искусства XVI–XIX веков. Посетителям представят коллекцию икон, образцы лицевого и орнаментального шитья, деревянную храмовую скульптуру, церковные ткани, а также редкие гравюры и литографии. Подбор экспонатов призван отразить художественное наследие одного из крупнейших монастырских центров Русского Севера.

Кирилл Конторщиков

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