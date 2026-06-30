В Петербурге ИИ помог снизить уровень неосозданного вандализма памятников на 90%

В Санкт-Петербурге подвели итоги пилотного проекта по защите памятников от вандализма с помощью технологий видеоаналитики и искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. По данным городской администрации, за шесть месяцев работы комплекса число случаев так называемого неосознанного вандализма сократилось на 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искусственный интеллект поставили на охрану памятников в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Искусственный интеллект поставили на охрану памятников в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С января 2026 года бюст русского путешественника и географа Николая Пржевальского в Александровском саду находится под наблюдением интегрированной системы, включающей камеры с функциями видеоаналитики и модуль голосового оповещения.

Алгоритмы анализируют происходящее рядом с объектом и распознают действия, которые могут представлять угрозу для сохранности памятника. В таких случаях система автоматически предупреждает посетителей.

Большинство людей отказывались от намерения прикоснуться к памятнику после звукового предупреждения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город продолжает внедрять цифровые решения в различные сферы. По его словам, результаты испытаний показали высокий потенциал современных технологий для предотвращения повреждения объектов культурного наследия.

Матвей Николаев