Под Астраханью приставы опечатали 17 школ и детских садов
В Астраханской области приостановили деятельность 12 школ и пяти детских садов. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. Судебные документы находятся на исполнении в Лиманском районном отделении судебных приставов, сообщили в ведомстве.
В Лиманском районе приставы опечатали 12 школ и 5 детсадов
Фото: УФССП России по Астраханской области
Школы закрыли на месяц, детские сады — на пять дней. В образовательных учреждениях отсутствовала пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре и аварийная вентиляция. Кроме того, школы и детсады не были полностью укомплектованы огнетушителями.
Сейчас руководство учреждений устраняет нарушения. Двери в школах и детских садах опечатаны.