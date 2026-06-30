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Под Астраханью приставы опечатали 17 школ и детских садов

В Астраханской области приостановили деятельность 12 школ и пяти детских садов. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. Судебные документы находятся на исполнении в Лиманском районном отделении судебных приставов, сообщили в ведомстве.

В Лиманском районе приставы опечатали 12 школ и 5 детсадов

В Лиманском районе приставы опечатали 12 школ и 5 детсадов

Фото: УФССП России по Астраханской области

В Лиманском районе приставы опечатали 12 школ и 5 детсадов

Фото: УФССП России по Астраханской области

Школы закрыли на месяц, детские сады — на пять дней. В образовательных учреждениях отсутствовала пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре и аварийная вентиляция. Кроме того, школы и детсады не были полностью укомплектованы огнетушителями.

Сейчас руководство учреждений устраняет нарушения. Двери в школах и детских садах опечатаны.

Марина Окорокова