Вход на станцию метро «Зенит» ограничат с 1 июля
С 1 июля изменится режим работы наземных вестибюлей станции метро «Зенит». Первый вестибюль будет открыт для пассажиров только в дни проведения массовых мероприятий на «Газпром Арене». Второй останется доступным ежедневно, сообщили в метрополитене.
Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.
Станция метро «Зенит» расположена на зеленой (Невско-Василеостровской) линии между станциями «Приморская» и «Беговая». До августа 2020 года станция называлась «Новокрестовская».