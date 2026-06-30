Вход на станцию метро «Зенит» ограничат с 1 июля

С 1 июля изменится режим работы наземных вестибюлей станции метро «Зенит». Первый вестибюль будет открыт для пассажиров только в дни проведения массовых мероприятий на «Газпром Арене». Второй останется доступным ежедневно, сообщили в метрополитене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Станция метро «Зенит» расположена на зеленой (Невско-Василеостровской) линии между станциями «Приморская» и «Беговая». До августа 2020 года станция называлась «Новокрестовская».

Карина Дроздецкая