Петербург за полгода превысил годовой план по сбору опасных отходов

За шесть месяцев 2026 года жители Санкт-Петербурга сдали в специализированные пункты приема более 1750 тонн отходов повышенного класса опасности. Этот показатель уже превзошел совокупный результат всего 2025 года, составивший 1600 тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городская система раздельного накопления позволяет купировать наиболее серьезные риски

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Городская система раздельного накопления позволяет купировать наиболее серьезные риски

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников. По его словам, положительная динамика свидетельствует не столько о росте потребления, сколько о качественном изменении экологической ответственности граждан.

Кирилл Конторщиков