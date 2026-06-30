В Петербурге выпустят «Подорожник» с ледоколом

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга анонсировал эмиссию лимитированной серии электронных проездных. Тираж приурочен к 55-й годовщине закладки атомного ледокола «Арктика» на Балтийском заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Розничная цена носителя установлена на уровне 90 рублей

Фото: комитет по транспорту Петербурга Розничная цена носителя установлена на уровне 90 рублей

Фото: комитет по транспорту Петербурга

Старт продаж назначен на 3 июля. В обращение поступит 25 тыс. экземпляров карт с эксклюзивным дизайном, сообщили в пресс-службе ведомства. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день в 1971 году на стапелях предприятия в Ленинграде началось строительство головного атомохода проекта 10520. Как отмечают в комитете, ввод судна в эксплуатацию обеспечил технологический переход к круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Розничная цена носителя установлена на уровне 90 рублей. Приобрести карту пассажиры смогут в кассах метрополитена и в официальных точках распространения проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

Кирилл Конторщиков