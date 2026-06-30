Расход кокса при производстве чугуна на ММК снизился на 16%

С 2024 года показатель расхода кокса на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» снизился на 16%. Благодаря этому получен экономический эффект более 5,5 млрд руб., сообщает пресс-служба организации.

Программа по снижению расхода кокса реализуется с августа 2024 года. Главным ее событием стал запуск коксовой батареи №12. После выхода объекта на плановую мощность доля кокса сухого тушения в структуре соответствующего производства превысила 70%. Кроме того, в сентябре 2024 года была введена в эксплуатацию лаборатория исследований угля и кокса. Ее специалисты сформировали цифровой банк углей, что позволяет производить теоретические расчеты и определять оптимальный состав угольной шихты.