Депутаты гордумы Астрахани во главе с Игорем Седовым участвовали в съезде «ЕР»
Астраханские депутаты во главе со спикером гордумы Игорем Седовым участвовали в XXIII съезде «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.
Фото: Гордума Астрахани
Мероприятие прошло в Москве. В ходе первого этапа съезда утверждены кандидаты для участия в выборах в Госдуму в период с 18 по 20 сентября.
От Астраханской области и Калмыкии сформирована региональная группа № 46. Ее возглавили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Калмыкия Бату Хасиков. В группу вошли: депутат Госдумы Леонид Огуль, депутат облдумы Евгений Апостолов. По астраханскому одномандатному округу № 78 выдвинут действующий депутат Госдумы Ринат Аюпов.
На съезде выступил президент Владимир Путин. Глава государства заявил о периоде системных изменений в стране, а также о том, что сплоченность позволяет выдерживать беспрецедентное внешнее давление.