Движение на развязке ЗСД с Богатырским проспектом ограничат почти на трое суток

В начале июля на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге введут временные ограничения движения из-за планового дорожного ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт перекроет съезд с южного участка ЗСД на Богатырский проспект

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ремонт перекроет съезд с южного участка ЗСД на Богатырский проспект

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили 30 июня в пресс-службе «Магистрали северной столицы», с 20:00 3 июля до 6:00 6 июля будет полностью закрыт съезд с ЗСД на Богатырский проспект при движении с южного направления.

Для объезда автомобилистам рекомендуют использовать съезд на Шуваловский проспект.

На участке проведут замену асфальтового покрытия. За 58 часов специалисты планируют демонтировать старое покрытие на пяти из шести полос, уложить новый слой асфальта, обеспечить его стабилизацию и охлаждение, а также восстановить работу системы определения транспортных средств по полосам движения.

Матвей Николаев