В Астраханской области девять человек утонули до открытия купального сезона

Купальный сезон в Астраханской области открывается 1 июля. Об этом телеканалу «Астрахань-24» рассказал начальник службы спасения на воде ГКУ «Волгоспас» Станислав Красноженов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Чиновник напомнил, что региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности утвердила план проведения купального сезона еще в мае. Ведомство не корректировало эти даты, все пункты плана выполняют в установленном порядке.

С начала года в регионе на воде погибли девять человек, включая одного ребенка. В прошлом году к началу июля утонули семеро взрослых и двое детей.

Люди тонут, потому что выбирают для отдыха необорудованные берега и распивают спиртное. Родители оставляют детей без присмотра в зонах, где купаться запрещено. Владельцы маломерных судов не надевают индивидуальные спасательные жилеты во время выходов на акваторию, объяснил господин Красноженов.

Никита Маркелов