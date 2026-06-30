Курорт Miracleon продолжает развитие и анонсирует открытие новых объектов в 2026 году

В мае состоялось знаковое для российской туристической отрасли событие — открытие Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5*, первого в России отеля международного бренда Dusit. Проект стал новым этапом развития премиального гостеприимства на черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорт Miracleon Фото: пресс-служба Курорт Miracleon

До конца 2026 года курорт Miracleon продолжит расширение инфраструктуры и откроет новый круглогодичный семейный отель Thalanea Ultra All Inclusive & SPA Anapa 4*. Новый объект рассчитан на 400 номеров и станет продолжением концепции современного комфортного отдыха, объединяющей семейный формат, развитую СПА-инфраструктуру и систему «Ультра всё включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорт Miracleon Фото: пресс-служба Курорт Miracleon

Особое внимание в проекте уделено всесезонной СПА-зоне и водной инфраструктуре отеля. Для гостей будут доступны крытые и открытые бассейны, термальная зона, СПА-кабинеты, пространства для отдыха и современные wellness-форматы1, ориентированные на полноценное восстановление и отдых в любое время года.

В отеле будут представлены современные номера с продуманной планировкой, рестораны и бары, открытые бассейны с детской зоной и подводным пляжем, а также детские клубы, анимационные программы и ежедневные развлекательные активности для всей семьи.

Справка о курорте: Miracleon — всесезонный СПА-курорт на побережье Черного море в Анапе, гарантирующий международный уровень комфорта в сочетании с премиальным сервисом и южным гостеприимством Краснодарского края. Расположившись на территории одного из лучших бальнеологических курортов мира, Miracleon объединил лучшее, что есть в отдыхе: семь отелей уровня 4* и 5* с ресторанами и барами, круглосуточные СПА-комплексы, оборудованный песчаный пляж протяженностью 1,5 км. и более 50 гектар парковой зоны с уникальным средиземноморским климатом.

1wellness-форматы —способы и программы, которые помогают человеку поддерживать и улучшать физическое, ментальное, эмоциональное благополучие



https://miracleon.ru/thalanea/

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