КФК из Северной Осетии признано банкротом с долгом в 23,8 млн рублей

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания завершил процедуру наблюдения в отношении КФХ «Руслан». Хозяйство признано несостоятельным с долгами в 23,8 млн руб. Конкурсным управляющим назначен член ААУ «СЦЭАУ» Руслан Сунгуров. Соответствующая информация размещена в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С заявлением о признании КФХ «Руслан» несостоятельным и о включении в реестр требований кредиторов задолженности хозяйства в размере 23,8 млн руб. обратился Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк». Требования кредитора судом удовлетворены.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 9 декабря 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», КФК «Руслан» зарегистрировано 29 января 1997 года в с. Ольгинское Правобережного района Северной Осетии. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Главой КФК является Руслан Кокаев. Уставный капитал составляет 14 тыс. руб.

В последний раз выручку хозяйство получило в 2022 году — 9,2 млн руб. Тогда чистая прибыль должника составляла 431 тыс. руб. С 2023 года финансовые показатели компании равны нулю.

Наталья Белоштейн